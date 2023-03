Premium Het beste van De Telegraaf

Geschiedenisboeken lonken als CDA breekt

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Het was 2005. De PvdA had in de senaat ’nee’ gezegd tegen de grondwetswijziging om de gekozen burgemeester in te voeren. Hoewel coalitiepartners CDA en VVD gewoon hun steun hadden geleverd, ontbrak door de tegenstem van de PvdA de noodzakelijke twee derde meerderheid. D66-minister Thom de Graaf trad af. Het kabinet Balkenende II wankelde.