Ik werd doorverbonden met de firma Feenstra. Telefoniste nam gegevens op, zei mij de ketel uit te doen en besloot: ’Wij komen zo snel mogelijk langs’. Tien minuten later was de monteur er en repareerde de lekkage. Dat is pas service!

Henk de Jong, Almelo

