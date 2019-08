’We wachten liever tot we bijna doodvallen’

Werken aan de conditie tijdens Rokjesdag, eerder dit jaar. Zo verklein je de kans dat je in de fysieke gevarenzone komt, stelt Janneke Wittekoek. Ⓒ foto ANP

Een superpil die vijftigplussers behoedt voor hart- en vaatziekten - doodsoorzaak nummer één - hoe geweldig is dat? Cardioloog Janneke Wittekoek is kritisch over de ’polypil’ die nu in het nieuws is. „Die slik je als het eigenlijk al te laat is. Deze ziekten moet je vooraf bestrijden.”