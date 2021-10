’Vrijmoedig Amsterdam verleden tijd’

De verlichte tijd, alles kon en mocht. In die tijd mocht iedereen er uitzien, kleden en zich gedragen hoe hij wilde! LHBQTI? Geen probleem, iedereen mocht zich tonen op de manier die hij prettig vond. De hele wereld kwam naar Amsterdam omdat niemand in de stad er om gaf wat of wie je was, of hoe je er uitzag. Ik heb tientallen personen gebracht naar de IT (Manfred Langer, een icoon in de homoscene) en café Lellebel, een geweldig café voor omgebouwden en ander ongeregeld goed. Discriminatie over passagiers in de taxi? Welnee, iedere Amsterdamse taxichauffeur was blij met zulke vrolijke en gulle passagiers! Het homomonument kwam op de Westermarkt, wereldnieuws, en tout le monde wilde dat zien! Sinds de diversiteitscultuur is dat helaas veranderd, sommige culturen kunnen niet met de Amsterdamse ruimhartigheid overweg.

Willen de prinsjes en prinsesjes van de huidige en vorige generatie eens Googelen naar die tijd van hun grootouders en zich eens achter de oren krabben en beseffen dat de woke periode al héél lang achter ons ligt?

Wim van Dam,

Broek in Waterland