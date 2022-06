Uitslag Stelling: ’Positie Schiphol in gevaar’

Omwonenden van Schiphol klagen al jaren over geluid en stank en ook de omliggende natuur ondervindt schade van de uitstoot van onder meer stikstof. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil nu snel een einde aan het gedogen van de overlast voor de natuur en omwonenden. Maar de meeste lezers geloven dat het wel meevalt met het ongerief.

Velen zijn eerder bezorgd over de gevolgen voor de banen op en rond de luchthaven. Zo stelt één van hen: „Krimp niet laten gebeuren. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid.” Anderen vrezen dat de status van Schiphol als internationale hub verloren gaat door de beperking van het aantal vluchten en dat concurrenten de slag hierom zullen winnen: „Dit gaat ten koste van de positie. Er zal door andere landen meer gevlogen gaan worden om deze gaten op te vullen. Er komen al steeds stillere en zuinigere vliegtuigen die de omgeving ontlasten. Als we de vluchten omrekenen naar echt brandstofverbruik zal er in vergelijking met 10 à 15 jaar geleden niet veel meer CO2 of stikstof uitstoot zijn.” En een andere criticus valt bij: „Je reinste kolder om de luchtvaart te beperken. De behoefte aan vliegen blijft en het is dus slechts een verplaatsing van het probleem. Je moet eisen gaan stellen aan het type kerosine.”

Velen wijzen ook op Lelystad Airport dat Schiphol had kunnen ontlasten. „Deze krimp is helemaal niet nodig als ze Lelystad open hadden gedaan voor vakantievluchten. Het is toch meer dan schandalig dat een stel milieufanaten dit tegen kan houden terwijl het kant en klaar ligt! Ik woon al 30 jaar in Hoofddorp onder de rook van Schiphol, maar heb zelden last van vliegtuiglawaai mede omdat vliegtuigen al veel stiller zijn geworden.”

Toch zijn er ook veel respondenten (39 procent) die de krimp van Schiphol toejuichen. De vluchtbeperking is in hun ogen een onvermijdelijke stap omdat de nationale luchthaven uit z’n jasje is gegroeid, Dat kan niet anders dan problemen geven in een verstedelijkt gebied rond Schiphol, redeneren zij. „Dit is weer typisch een voorbeeld van een uit de hand gelopen groeimodel, waarbij roofbouw is gepleegd op mens en omgeving. Daar zal meer aandacht aan geschonken dienen te worden, te beginnen met een betere betaling van de bagage afhandelaars en de beveiligers”, klinkt het. En een andere kritische respondent wijst erop dat te veel aandacht is uitgegaan naar groei van Schiphol als een groot vliegveld met internationale allure. „Schiphol heeft voornamelijk ingezet op lucratieve internationale transfers ten koste van omwonenden en de natuur. Opgelegde krimp is de enige manier om de megalomane groei tot stilstand te brengen en Schiphol weer terug te brengen tot nationale luchthaven voor het Nederlands volk.”

De helft van de stellingdeelnemers voorziet pas weer groei voor Schiphol als de vliegtuigen schoner en stiller zijn. Tot die tijd zal de luchthaven pas op de plaats moeten maken. De meeste deelnemers denken dat krimp van luchthaven Schiphol ten koste zal gaan van vakantievluchten om de hubfunctie toch veilig te stellen.