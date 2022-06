Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Brussels contrast

Door hoofdredactie

Een nieuwe Europese richtlijn over het minimumloon is in de maak maar zorgt al voor verwarring. De vakbonden roepen dat het minimumloon omhoog moet, omdat in de richtlijn wordt vastgelegd dat inwoners van de Europese Unie redelijk van een minimumloon moeten kunnen rondkomen.