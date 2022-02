Premium Het beste van De Telegraaf

Na koerswijziging is de vraag: was de lockdown wel nodig?

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Het hoge woord is eruit. Na twee jaar voert het kabinet een radicale koerswijziging door in de coronapandemie. Niet meer het ontzien van de zorg maar het openhouden van de samenleving komt centraal te staan in het beleid. De eerste contouren van de langetermijnstrategie volgen hiermee het heersende sentiment in de samenleving.