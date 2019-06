Is een IS-tribunaal haalbaar?

— Nu IS in militair opzicht is verslagen, staat de internationale gemeenschap voor de vraag wat er moet gebeuren met de duizenden jihadstrijders die nu worden vastgehouden in Syrië en Irak. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, besprak in Stockholm het opzetten van een speciale rechtbank voor Syriëgangers. Maar is dit überhaupt mogelijk? CDA-Kamerlid Martijn van Helvert en hoogleraar Internationaal Recht Geert-Jan Knoops zijn het eens over het nut van een IS-tribunaal, niet over de haalbaarheid ervan.