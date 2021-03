Voor behoud van vrijheid niet meer vertrouwen op liberale partijen

’Mag ik even aan je voeten zitten Spinoza?’ vroeg ik terwijl ik mijn coffee-to-go dronk op zijn sokkel. Het doel van de staat is de vrijheid, beitelde de beeldhouwer daarin. We mogen niet meer op een terras drinken. We mogen niet eens ergens plassen als die koffie er weer uit moet. Ik leef in een land met een avondklok, Spinoza. Ik kan het niet geloven, maar het is zo. Wat jij schreef, wat jij toen allemaal niet mocht publiceren, staat nu in onze Grondwet. We hebben zelfs een liberale premier. Maar onze vrijheid hebben we overgeleverd aan de staat en mogen we straks misschien stapje voor stapje terugverdienen.