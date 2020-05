’Doneer voucher aan hotel’

Met Corendon ben ik ook onlangs naar de Kaapverdische eilanden en Brazilië geweest, voor een onvoorstelbaar bedrag. Nu de reisbranche het moeilijk heeft, zou ik mijn voucher willen doneren aan Corendon en/of het hotel. Immers ik heb ook kunnen profiteren van de lage prijzen en wil nu solidair zijn nu zij het moeilijk hebben en de reisbranche een hart onder de riem steken. Ik begrijp dat niet iedereen dit wil/kan, maar als de mogelijkheid er is, overwinnen wij de coronacrisis als we elkaar helpen. Want de meesten van ons hebben toch hulp nodig.

Mevrouw Melkman