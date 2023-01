Uitslag Stelling: ’Blokkade werkt averechts’

Demonstreren is prima, maar belast de burger daar niet mee, vinden deze respondenten. „Zeer onsympathiek”, reageert een van hen. „Ze hinderen en brengen anderen in gevaar. De politie heeft bovendien wel andere prioriteiten dan zoveel tijd aan deze groep te moeten besteden.” Een op de tien respondenten staat achter het protest van XR. „Goed dat ze aandacht vragen voor het klimaat. Het is twee over twaalf”, schrijft iemand. Een ander reageert: „Zo’n blokkade trekt de aandacht en dat is wat ze willen, dus het werkt.”

Driekwart van de deelnemers kan zich best voorstellen dat mensen zich zorgen maken over het milieu, maar vindt de acties van Extinction Rebellion te ver gaan. Een respondent licht toe: „Jezelf vastlijmen aan snelwegen of tafels, dan ben je toch niet goed? Als je serieus genomen wilt worden ga dan naar talkshows en kom met goede argumenten.” Volgens anderen werkt dit soort acties averechts. „Ik krijg steeds meer een hekel aan deze groep”, zegt er eentje.

Volgens Extinction Rebellion subsidieert de overheid de fossiele industrie jaarlijks met 17,5 miljard euro. Dit moet stoppen, vinden de klimaatactivisten. Een kwart van de respondenten is het hiermee eens, maar vindt ook dat het XR aan realiteitszin ontbreekt. „Op zich hebben ze gelijk”, reageert een van hen, „we moeten van de fossiele brandstoffen af. Maar per direct is wishful thinking. Pas als er goede alternatieven zijn is dit mogelijk en die zijn er niet. In ieder geval niet voldoende.”

Een ander heeft als kritiek dat de klimaatactivisten protesteren zonder alternatieven aan te bieden. „Dat is zinloos. Bovendien: de kleding, rugzakken, tentjes, verf, de lijm die zij dragen of gebruiken zijn afkomstig uit de petrochemie. Daarmee wordt indirect aangegeven dat zonder fossiel niet gaat.”

De klimaatactivisten verwijten de overheid ook dat ze te laks is in haar klimaatbeleid. Daar zijn de meesten (70%) het niet mee eens. Een respondent vindt dat er bij Extinction Rebellion sprake is van ’jeugdige naïviteit’. „Het systeem piept en kraakt aan alle kanten door de huidige snelheid van maatregelen. Een transitie kost nu eenmaal tijd, laten we vooral zorgen dat het verantwoord gebeurt. Anders dreigt het draagvlak verloren te gaan”, waarschuwt hij.

De politie verrichtte zaterdag 768 aanhoudingen. De overgrote meerderheid vindt het terecht dat er zoveel demonstranten werden opgepakt. Zij vinden ook dat deze actievoerders moeten worden bestraft. „Laat ze de kosten van de politie-inzet en het verwijderen van de graffiti maar betalen”, klinkt het.

Respondenten die begrip hebben voor de actie van de klimaatactivisten vinden echter dat er met twee maten wordt gemeten. „Oneerlijk dat zij in groten getale werden aangehouden en de boeren 22 juni hele einden van de A1 konden blokkeren zonder dat de politie ook maar iets deed.”

De meeste stellingdeelnemers denken dat de activisten meer steun voor hun acties krijgen als ze op een manier demonstreren die minder ontwrichtend werkt. „Ga maar op het duin zitten bij Tata Steel. Dat maakt ook indruk.”