Zolang contant wettig betaalmiddel is, moet er gepind kunnen worden

Hond en kat verwend op Europa’s grootste techbeurs

Iedere huisdiereigenaar weet: voor Iggy, Zorro en Bliksem is niks te gek. Dat hebben bedrijven ook allang begrepen - en dus worden er op de grootste techbeurs van Europa - de IFA in Berlijn - allerlei nieuwe snufjes voor hond en kat gepresenteerd. Maar ook onze eigen gezondheid wordt, met corona in ...