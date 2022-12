De Kwestie: ’Het vroegere ziekenfonds-model moet weer terugkomen!’

Reageerder Bdvr laat zich somber uit over het huidige zorgstelsel in Nederland. „Het hele zorgstelsel heeft niks meer met zorg te maken, ook niet het welzijn van de desbetreffende. Het gaat om geld, marktwerking en vetbetaalde banen in de hoge kringen.”

Meerdere reageerders zouden graag zien dat Nederland teruggaat naar het ziekenfonds. „We zijn afgegleden van een daadwerkelijke zorgstaat, waar alles goed geregeld was (ziekenfonds), naar een staat waarin de verzekeraars bepalen hoe veel zorg je krijgt i.p.v. hoe veel je nodig hebt”, schrijft Bvdr.

Ook reageerder Pankey sluit zich daarbij aan: „Ik ben het niet vaak eens met de SP, maar in dit geval wel. Het ziekenfonds moet gewoon weer terug en boven een bepaalde grens moet je je zelf weer particulier verzekeren. Nu wordt onzinnig geld rondgepompt met zorgverzekeringstoeslag, waar menigeen van in de problemen komt omdat men dit terug moet betalen.”

Reageerder Brugmans laat weten dat hij erg ontevreden is over het huidige zorgstelsel. „Verzekeraars hebben niks met zorg, het zal ze letterlijk een zorg zijn, als je maar meebetaalt aan hun winsten”, zegt hij. Ook Brugmans wil het ziekenfonds terug in Nederland: „Doe mij maar het ziekenfonds terug en direct van je loon/uitkering af, om wanbetaling te voorkomen.”

„Het vroegere ziekenfonds model moet weer terug komen!”, zegt Axel Terpstra. „Dat is naar mijn menig een veel eerlijker systeem. Het is een grote fout om de zorg (verzekering) aan de markt werking toe te vertrouwen. Zieke mensen mag je niet als verdienmodel gaan beschouwen.”

Ook reageerder Duijn1963 denkt dat het zorgstelsel in Nederland beter ingericht kan worden. „Eerlijk gezegd denk ik dat we helemaal van dit particuliere verzekeringen-circus af moeten. Simpel weg één zorgverzekering door de staat met inkomensafhankelijke premie. Geen aanvullende verzekering tenzij je de hoofdprijs wilt betalen en dan op een aparte kamer mag liggen. Alles door de staat geregeld.”

Dhr C van Pelt sluit deze Kwestie af met een tip voor zijn medereageerders: „Als je ergens goed zit, het pakket en service bevalt: blijf dan rustig zitten, voordeel is er amper te halen.”