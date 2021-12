’Kritiek op feest Amalia onterecht’

Video

Erica Meiland geïrriteerd door vraag over islam-rel

De Meilandjes lagen de afgelopen tijd flink onder vuur vanwege de uitspraken over de islam door Erica in haar biografie. Verslaggever Jordi Versteegden sprak de SBS6-ster om te vragen hoe het nu met haar gaat. Verder is er nieuws over hun ex-huishoudster Nadège en het chateau in Frankrijk.