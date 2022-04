Uitslag Stelling: ’Keuring voor allen gelijk’

Niet geheel onverwacht is dat de meeste deelnemende 66-plussers een strengere keuring voor het rijbewijs afwijzen. „Oudere bestuurders zwaardere rijvaardigheidseisen opleggen dan de anderen is pure leeftijdsdiscriminatie”, stelt één van hen.

Het debat hierover is met veel emoties omgeven. Het kwijtraken van je rijbewijs voelt als een groot verlies, zo beamen de meesten, omdat je mobiliteit en vrijheid wordt ingeperkt.

De meeste deelnemers zijn tegen verandering en willen een keuring die voor allen gelijk is. Zo merkt een respondent op: „Als de huidige keuringscyclus goed wordt uitgevoerd is dat mijns inziens een voldoende waarborg. Dat oudere bestuurders meer ernstige ongelukken veroorzaken dan jonge of bestuurders van middelbare leeftijd is en wordt niet aangetoond. Er zijn nu eenmaal meer oudere verkeersdeelnemers dan vroeger op de weg.”

Bovendien zijn de meesten ervan overtuigd dat niet alleen ouderen veelal betrokken zijn bij ongevallen met zwaar en/of fataal letsel. Er wordt vaak verwezen naar jong publiek dat op stapavonden zich laat gaan met drank en drugs en dan achter het stuur kruipen met alle gevolgen van dien. „Het is zo, dat jongeren de zwaarste ongelukken veroorzaken door drugs, alcohol, en roekeloos rijden. Ouderen zijn een gemakkelijke prooi om de schuld aan te geven . De ouderen zijn juist voorzichtig en rustig in het verkeer.” En een andere tegenstander meent eveneens: „Het zijn niet alleen ouderen die betrokken zijn bij ongelukken. Denk aan jongeren die pas hun rijbewijs hebben, die rijden nog vaker wild en onverantwoord. En scheer niet alle ouderen over één kam!”

Senioren blijven tegenwoordig langer vitaal, zo stellen tegenstanders van een strengere keuring voor ouderen. Maar voorstanders (30%) ervan wijzen erop dat veel ouderen een verslechtering in de fysieke en mentale gesteldheid niet altijd opmerken of vaak genoeg ontkennen. „Denk dat een strengere keuring voor ouderen heel erg gewenst is want op oudere leeftijd kan in korte tijd veel veranderen in de gezondheid en accuratesse. Je bent verplicht dit goed te monitoren in verband met de veiligheid voor de overige weggebruikers!” Meerdere respondenten benoemen het aspect van verkeersveiligheid. „Strengere keuring is gewenst, ook in het belang van de oudere zelf, en zeker in het belang van medeweggebruikers! Net als een piloot in een vliegtuig, die jaarlijks gekeurd wordt, verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van zijn vliegtuig, is een bestuurder van een voertuig verantwoordelijk voor zijn rijgedrag.”

Overigens meent de meerderheid van de respondenten dat familieleden en/of vrienden de verantwoordelijkheid hebben om hun ouder, c.q. vriend erop te wijzen dat zijn/haar rijgedrag onverantwoord is en de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

Bovendien zou het CBR op meerdere serieuze meldingen over het slechte rijgedrag van een bepaald persoon meer actie moeten ondernemen en de betrokkene bijvoorbeeld moeten onderwerpen aan een verplichte rijtest.