’Terrein rond hospitaal wel rookvrij’

Er wordt gesteld dat een rookplek nog steeds ’wenselijk en nodig’ is en dat dit wordt ‘bevestigd door een onderzoek van artsen van het Erasmus MC’. Dit is pertinent feitelijk onjuist.

Er kan zeker niet worden geconcludeerd dat ‘een vrijwillig rookverbod zoals de rookvrije zone … niet werkt’. De gepubliceerde cijfers waaruit u deze verkeerde conclusie trekt zijn een voormeting, uitgevoerd in de winter van 2018-2019. Toen was de rookvrije zone nog niet ingesteld.

Om vast te stellen hoe het roken is veranderd na invoering van de rookvrije zone, wordt nog een nameting verricht en de resultaten hiervan worden in de loop van het jaar verwacht. Met die cijfers kunnen we pas echt vaststellen in hoeverre de rookvrije zone werkt. Ons onderzoek zal aantonen aan dat er veel winst te behalen valt in het beschermen tegen meeroken door het terrein rookvrij te maken.

Dr. Jasper V. Been,

kinderarts, onderzoeker en voorzitter v/d Taskforce Rookvrij Erasmus MC