Uitslag stelling: ’Grootsheid van klein land’

VVD en CDA storen zich aan de discussie over de Nederlandse geschiedenis, zoals momenteel over de term Gouden Eeuw. Het Amsterdam Museum doet deze term in de ban omdat het te weinig ’inclusief’ zou zijn. Maar de liberalen en christendemocraten vinden dit onzin en zij willen vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen voorstellen dat het kabinet de Nederlandse historie beter moet uitdragen.

VVD en CDA denken bijvoorbeeld aan een permanente expositie van de ’geboortepapieren’ van ons land. Dat zijn het Plakkaat van Verlatinghe (1581), de Unie van Utrecht (1579) en de Apologie van Willem van Oranje (1580), die gezamenlijk toegankelijk moeten worden gemaakt voor het grote publiek. De meeste respondenten omarmen dit idee, waarbij ook lijkt mee te spelen dat meer dan de helft geen idee heeft dat deze ’geboortepapieren’ überhaupt bestaan.

De meeste deelnemers wijzen het debat over de term Gouden Eeuw en bijvoorbeeld over vervanging van straatnamen van ’foute’ zeevaarders af. Zij menen dat onze historie door activisten uit z’n verband wordt gerukt en veel te veel met een hedendaagse bril wordt bekeken. Zo vindt een stellingvoorstander: „Alles moet wel gezien worden in de context van die tijd.”

Maar velen vinden eveneens dat wat betreft onze geschiedenis het niet al goud is wat blinkt. „Nederland heeft veel om trots op te zijn in onze geschiedenis. Maar er zijn ook vele zaken die op zijn minst twijfelachtig zijn. Beide moeten terugkomen in onze geschiedenis en ook op de lessen op school. Een mens die niet leert van zijn verleden, is gedoemd in de toekomst dezelfde fouten opnieuw te maken”, luidt een afgewogen conclusie.

Sommigen zijn bang dat met de wijziging van historische termen en straatnamen de geschiedenis van Nederland wordt herschreven, waarmee de fundamenten van onze samenleving worden aangetast. „Als wij overstag gaan en deze onzin hanteren zal het nog sneller gaan met de afbreuk van onze identiteit!”, roept één van hen angstvallig uit.

Een enkeling vindt dat het publiek zich überhaupt niet moet mengen in een discussie zonder experts: „Meningen en daarmee veranderingen over onze geschiedenis moeten we niet door ’het volk’ laten beoordelen, maar door historici!”

Slechts een kleine groep deelnemers (vijf procent) kan zich niet vinden in de stelling. „Trots? Op welke geschiedenis?”, vraagt een Limburger zich af, die vervolgt met een beschouwing: „Een Gouden Eeuw was het alleen voor de Hollandse provincies, niet voor de wingewesten. Limburgse geschiedenis, daar vind je bijna niks van terug. Kijk maar naar de Canon. Het gaat alleen over Holland. De rest telt niet mee.” En een geestverwant vindt dat we de ’trots beperkt moeten houden’: „Er is te veel waar we helemaal niet trots op kunnen zijn, zoals Indonesië, slavenhandel en apartheid en ga zo maar door.”

Maar de meesten roemen o.a. de Hollandse zeevaart, ontdekkingen en schilderkunst. „Onze historie toont dat een klein land grootse dingen heeft bereikt”, stelt één van hen tevreden vast.