Maar wat denkt onze lezer? De meesten van u zijn voorstander van een hardere lijn en lijken het wel te zien zitten om 16- en 17-jarigen te straffen als volwassenen. Helemaal gezien de aard van de criminele daad, zo beargumenteren sommigen.

Zo trekt Absurdo een vergelijking met de oproep om ook 16- en 17-jarigen te laten stemmen: „Wel eerder willen stemmen en behandeld als volwassenen maar als ze de fout in gaan willen ze als kind berecht. Als je de voordelen wilt neem je óók de nadelen. En iedereen weet dat je niet met messen op zak loopt. Neem je dat mes van huis mee, dan doe je dat bewust én met een reden. En dus kan je daar op afgerekend worden.”

Een vergelijkbaar punt maakt Elderttielegsm: „Het is heel simpel. Ze willen als volwassenen handelen dan ook als volwassenen straffen. Bij ernstige misdaad, als er sprake is van een dubbel paspoort, het Nederlandse innemen.” Ook 1234ruud kan zich in die strekking vinden: „Als jongeren zware misdrijven plegen, moet je ze ook zwaar straffen. Dat wil niet zeggen dat je ze al hun kansen op een betere toekomst ontneemt, maar wel dat ze in een zeer streng regime terecht komen met onderwijs, en een straftijd die recht doet aan hun misdaad.”

In diezelfde trant reageert ook Axel Terpstra: „Het jeugdstrafrecht is inmiddels haar doel voorbij geschoten en veel te soft voor al die minderjarigen die in de criminaliteit terecht komen. Ze willen er toch zo graag bijhorend? Nou, pak ze dan ook als volwassene aan. Ze vragen erom!” Tevens komt Klepzeiker Joop met een vergelijkbare argumentatie: „Als een 16 of 17 jarige zo flink is om iemand neer of zelfs dood te steken , dan gewoon volwassenen strafrecht toepassen, met alles wat ze zien op media weten ze donders goed waar ze mee bezig zijn, niets geen tere kinderzieltjes, gewoon keihard aanpakken!” Net zoals Hansencon, want die stelt: „Volwassen misdaad, dus volwassen straf. Nogal logisch. Wel jammer dat een volwassen straf ook weinig voorstelt. We zijn vergeten dat het doel van een celstraf ooit was om de samenleving te beschermen voor de crimineel op te sluiten.”

Toch zijn er ook mensen die een kritische noot plaatsen bij het idee om jongeren te straffen volgens het volwassenenrecht. Zo stelt AP_te_D het volgende: „Het is geen zwart-wit probleem. Je hebt jongeren die op hun 17e een eerste misstap begaan en die oprecht spijt hebben en meewerken aan het traject om herhaling te voorkomen: dat is waar jeugdstrafrecht voor bedoeld is en dan is het prima.

Je hebt ook jongeren die vanaf hun 12e al een hele reeks criminele feiten op hun naam hebben staan, zich compleet ongevoelig tonen voor correctie en die waarschijnlijk gewoon misbruik maken van het feit dat ze als minderjarige enkel flutstrafjes krijgen. Dan kan je best overgaan tot volwassen straffen en ook gewoon een strafblad opbouwen als volwassene. Op je 16e ben je echt wel oud genoeg om te leren van je fouten.”

Ook Onlanden brengt een kritisch punt naar voren: „Niet allen goed voorbeeld doet volgen, ook slecht voorbeeld. In de gevangenis moeten zij zich wapenen tegen nog zwaardere criminelen. Zorg dat deze jongeren een ander perspectief krijgen, alleen dan kunnen zij hun leven beteren. In Scandinavië zijn goede voorbeelden hoe criminelen binnen een gemeenschap kunnen leven, leren en werken.”

De ontwikkeling van het brein, die rond het 17e levensjaar nog niet voltooid is, is, voor Qatverwer een belangrijk punt: „Wanneer het brein en de persoonlijkheid van een minderjarige nog niet volgroeid is, kan je nooit straffen volgens het volwassenstrafrecht. Sterker nog, er zijn zelfs jong volwassenen tot de grens van 23 jaar waarbij dit nog niet het geval is. Gelukkig dat er ook voor de doelgroep 18-23 afgewogen wordt om volgens volwassen- dan wel jeugdstrafrecht te vervolgen. De ernst van het delict vraagt voor de nabestaanden wel voor een zo zwaar mogelijke straf, maar het doel van de straf is niet alleen vergelding. Er mket ook een preventief doel vanuit gaan.”

Desondanks zijn de meeste lezers helder in hun mening. Volwassen misdaden = volwassen straffen. Zo stelt Pau: „Volwassen misdaden, nietsontziend, dienen op dezelfde manier gestraft te worden zonder enig pardon.” Een vergelijkbaar geluid van Ed-Haarlem: „Bij een volwassen daad, hoort een volwassen straf. Het is hier volledig doorgeschoten. Vroeger diende een straf ervoor te zorgen dat de persoon uit de samenleving werd gehaald om de burger te beschermen, tegenwoordig draait het om heropvoeding. Het lijkt steeds meer op een 'standje' van je moeder dan om een justitiële straf.”

Maar Nico Niemand biedt enige nuance: „Niet de leeftijd maar het vergrijp moet bepalend zijn. De ronselaars hebben een te grote vijver waaruit gevist kan worden. Maar eigenlijk is het leed al geleden, de zware criminaliteit heeft hier een flinke voet in de bodem gezet. Het is al over enen ondertussen.”