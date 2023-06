’Steijn prima keus’

Bekijk ook: Maurice Steijn voor drie jaar hoofdtrainer Ajax

Hij is Nederlander, kent dus het Nederlandse voetbal door en door en heeft een uitstekende staat van dienst. Toen Van Gaal destijds als trainer werd aangesteld had hij ook nauwelijks ervaring en ieder weet het resultaat. Als Ajax supporter vind ik wel dat hij zijn keeper moet meenemen wat dan al het begin is van de herstructurering van de verdediging.

H. Mars, Raamsdonksveer