’Richt een nieuwe partij op’

Daarmee praktiseert hij de openheid en democratisch gedachtegoed van de partij zoals op de webpagina van de partij staat omschreven.

Wat let de tegenstanders van Baudet om zich in een andere partij te verenigen? Een voorstel van hem is duidelijk en redelijk. Zij kunnen een nieuwe partij met eigen visie, partij programma en organisatie optuigen. Een voor de hand liggende oplossing zonder last of ruggespraak. De voorbeelden liggen voor het grijpen in de politieke arena, slangenkuil.

H. de Greef