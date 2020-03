’Moet gehandicaptenzorg achteraan aansluiten?’

,,Kennelijk is de kwetsbare positie van de gehandicaptenzorg en ook de jeugdzorg en psychiatrie onvoldoende in beeld”, stelt Frank Bluiminck. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het steekt Frank Bluiminck dat er in de crisisaanpak geen oog lijkt te zijn voor de gehandicaptenzorg. Bij zorgorganisaties heerst volgens de VGN-directeur grote onrust over tekorten aan tests en bescherming, maar ook over de vraag of er wel financiële overheidssteun komt.