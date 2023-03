Stelling: Kunstmatige intelligentie doodeng

Een groep vooraanstaande techno-ondernemers en wetenschappers pleit in een open brief voor een pauze van zes maanden voor het op de markt brengen van nieuwe AI-systemen (kunstmatige intelligentie) . Die zouden ‘te slim’ worden. Is de waarschuwing op zijn plaats, of moeten we de vooruitgang blijven stimuleren?