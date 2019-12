Uitslag stelling: ’Klant telt niet meer mee’

Deze servicepunten waren juist opgericht om de burgers die niet meegaan in de digitaliseringsslag tegemoet te komen.

Bijna alle respondenten (96%) vinden het belangrijk dat banken en andere dienstverleners oog blijven houden voor de 2,7 miljoen Nederlanders, waaronder veel ouderen, die niet mee willen of kunnen in de digitaliseringsslag. „Zolang er nog een generatie is die niet met computers kan omgaan of er niet eens een heeft (mijn moeder van 87) moeten dit soort ontwikkelingen niet worden doorgedrukt”, stelt een respondent. „Ik begeleid mensen met niet-aangeboren hersenletsel, jong en oud. Onder mijn cliënten is zo veel weerstand; zijn er zoveel problemen met de digitalisering. Het gaat te snel, mensen raken er in de war van”, deelt een ander.

De vernieuwingsdrift in de bankwereld stuit op veel wantrouwen. „Voor de banken telt de mens allang niet meer. Ook hier gaat het alleen maar om de centen. Ouderen tellen sowieso niet meer mee in deze maatschappij”, schrijft iemand. Digitalisering is kil: je wilt soms gewoon een mens spreken. Maar het is ook dwingend, want als je alleen nog kunt betalen met pin weet zo’n bank waar je elke cent uitgeeft. Bedrijven en overheden weten alles van je en kunnen je helemaal profilen”, luidt een mening die veel wordt gedeeld.

Ook zijn veel mensen bang voor criminaliteit. „In deze tijd van afpersing en oplichting is het helemaal niet safe alles via internet te doen”, denkt een stellingdeelnemer. „Het aantal gevallen van phishing stijgt spectaculair”, volgens een ander. „Die berichten en apps zien er soms bedrieglijk echt uit. Het regent ook valse e-mails die zogezegd van banken komen en de banken hebben hun handen vol met waarschuwingen geven aan hun klanten om er niet in te trappen.” Nog een respondent stelt: „Gelet op alle phishing en dergelijke kunnen we, als het op vertrouwelijkheid en privacy aankomt, als jongere generatie misschien juist nog wat leren van de ouderen.”

Niet alleen het verdwijnen van bankfilialen en servicepunten maar ook dat van steeds meer geldautomaten baart de respondenten zorgen. Velen (83%) vinden het belangrijk dat cash geld beschikbaar blijft in onze samenleving. Niet alleen ’om de kleinkinderen een zakcentje te kunnen geven’ maar ook ’omdat contant geld zijn voordelen heeft’. „Ik ben voor contant geld want als je ziet dat je geld bijna op is, ga je vanzelf minder uitgeven”, schrijft iemand. „Digitalisering maakt de zwakkeren in de samenleving nóg zwakker: mensen met geldproblemen moeten juist contant geld gebruiken om grip te houden op hun uitgaven”, voegt een ander toe.

De kwetsbaarheid van de digitalisering, is ook iets waar veel respondenten zich zorgen over maken nu contant geld steeds minder makkelijk beschikbaar is. „En als er dan weer eens een grote storing of een cyberaanval komt? Loopt alles dan weer vast?”, schrijft iemand. Toch zijn er ook voorstanders: „Vanuit een risico-oogpunt snap ik de voorkeur voor snelle digitalisering.” „Weinig geld in huis is ook veiliger voor ouderen”, denkt een ander.

Sommige respondenten vinden de nieuwe manieren van bankieren ‘gewoon handig’. "Ik ben dolblij dat ik al jaren niet meer in de rij aan een balie moet wachten tot het mijn beurt is om geld op te nemen. Gewoon thuis achter de computer, waarop ook een boekhoudprogramma staat, bankzaken regelen vind ik een verademing.”