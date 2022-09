’Reclameverbod voor vlees onzin, ik maak zelf uit wat ik eet’

Een aantal deelnemers vindt dat de Haarlemse gemeenteraad zich met de verkeerde dingen bezighoudt. Die sprak zich in meerderheid uit voor een verbod op deze reclames. ,,Onder de rook van Schiphol en Tata Steel maakt Haarlem zich liever druk om reclames voor kiloknallers en plofkippen? Te zot voor worden, en de verkeerde prioriteiten”, schrijft Paranormal Investigator. Marlou vindt dat er op dit moment veel dringendere zaken zijn in Nederland. Reclames over vlees verbieden? „Is het niet om te huilen!”.

Carolienaalbers92 uit haar zorgen over manier waarop de Haarlemse gemeenteraad probeert om het gedrag van consumenten te beïnvloeden: ,,Wat een betutteling. Ik maak zelf wel uit of ik vlees wil eten, ben die bemoeienis van dit soort partijen helemaal zat, en ja, ik eet elke dag vlees.” Wim1966 noemt de plannen een ‘hoop nonsens’.

Danzij links is de betutteling in Nederland toegenomen, vinden veel deelnemers. ,,En die begint groteske vormen aan te nemen. Wie stopt deze debielen, ik maak zelf wel uit of ik vlees eet of niet’, schrijft Henk uit de polder. De toegenomen betutteling is iets van de laatste 20 jaar, want sindsdien komen er steeds meer ‘oppassende burgers’ in Nederland wonen, schrijft Vroeger was alles anders. ,,Hierdoor krijgen goedwillende Nederlanders steeds meer verplichtingen opgelegd. Zij mogen minder en moeten meer.”

Vroeger in de Sovjet-Unie

Anderen stellen dat deze betuttelende maatregelen niet door links, maar vanuit de bovenlaag van de samenleving worden opgelegd: ,,Het is een volgende stap naar een utopische samenleving waar de elite het domme volk weer geboden en verboden oplegt.” Andreschaap62 stelt dat Nederland steeds meer op een land begint te lijken waar de staat alles voor haar burgers beslist: ,,Vroeger in de Sovjet-Unie hadden ze ook geen reclames. Mooie tijden waren dat. Je hoeft zelf nergens over na te denken”, schrijft de deelnemer sarcastisch.

C_vanstek vraagt zich vooral af wat een dergelijk beleid gaat opleveren: ,,Het is weer voor de bühne, het zou mij een worst wezen als er een billboard met vlees (van Unox) langs de weg staat. Het is te zot voor woorden.” Mannuhtjuh noemt het geen kwestie van goed of fout: ,,Het is onwettig.”

Toch is niet iedereen kritisch op de plannen, want volgens AHJB zorgt het uitblijven van reclameposters in de publieke ruimte voor minder gevaarlijke situaties op de weg. De deelnemer benadrukt dat een verbod op reclamecampagnes voor politieke partijen een mooie toevoeging aan de plannen zou zijn. ,,Koekje van eigen deeg? Gaan we doen.”