Uitslag Stelling: ’Stop met accijnsverhoging’

Een respondent: „Ordinaire diefstal. Kijk naar de landen om ons heen, daar gaat het anders. Waarom kan dat hier niet?” Een andere reactie: „De benzineprijs bestaat voor het grootste gedeelte uit belasting. Dat kan toch niet? De burger wordt uitgekleed.” Daarom vinden ook nagenoeg alle stemmers dat de accijnsverhoging niet door moet gaan. „De overheid blijft maar doorgraaien en moet hier mee stoppen”, maant een boze respondent.

Een overgrote meerderheid denkt ook niet dat het verhogen van de accijnzen meer Nederlanders zal stimuleren over te stappen op elektrisch. Een eveneens enorme meerderheid gelooft ook niet dat autorijders door de hoge benzineprijzen nu ineens in het openbaar vervoer gaan zitten. „Kneiterduur en onbereikbaar, dat gaat niemand doen”, meent een deelnemer en schetst: „Met de auto rijd ik in dertig minuten naar het werk. Met de bus moet ik drie keer overstappen en doe ik er anderhalf uur over.”

De meeste stemmers gaan niet de auto laten staan omdat het te duur wordt om te gaan rijden. „De overheid weet toch dat we wel blijven rijden omdat we niet zonder de auto kunnen. Het geld blijft toch wel binnenstromen.” Een andere respondent: „Ze roepen wel dat we minder moeten rijden, maar als we massaal de auto zouden laten staan zullen ze gaan piepen dat de schatkist minder snel vol raakt.”

Tankstations aan de grens gaan last krijgen van ’tanktoerisme’ omdat veel automobilisten straks in België en Duitsland gaan tanken. Het prijsverschil zou kunnen oplopen tot 31 cent per liter. Een meerderheid van de respondenten vindt het niet eerlijk dat bewoners in de grensstreken goedkoper uit zullen zijn. „Tel daar bij ook nog eens op dat de boodschappen daar een stuk goedkoper zijn. Je zou er bijna voor naar Enschede of Venlo verhuizen.” Een andere deelnemer reageert: „Benzinerijders buiten de Randstad zijn de klos. Ik woon in Friesland en daar is het openbaar vervoer tot op het bot uitgekleed. Hoe kom ik op mijn werk?” Een ander zegt te gaan staken: „Als je niet meer op je werk kunt komen, houdt het op.”

De overgrote meerderheid verwacht dat de prijzen nog hoger zullen worden in de toekomst. Een deelnemer vreest dat de hogere benzineprijzen in alles doorberekend gaan worden. „Logistieke bedrijven rijden ook niet op water.”

Vooralsnog hebben elektrische rijders geen last van de verhoging van de accijnzen. Driekwart van de respondenten zou het eerlijker vinden als zij ook gaan bijdragen aan de schatkist door rekeningrijden.

Iemand reageert: „Rekeningrijden maakt autorijden voor iedereen duurder en daarbij zijn benzinerijders dubbel de klos. Er is maar één manier om autorijden voor iedereen eerlijker te maken en dat is het afschaffen van de belasting op benzine.”

Maar dat stekkerauto’s gestimuleerd worden, daar is een meerderheid geen voorstander van. Een respondent: „Elektrische rijders worden totaal in de watten gelegd, terwijl die rijdende bommen nog milieuvervuilender zijn dan ’gewone’ auto’s.”