’Biden te oud voor zware baan’

Eindelijk is de presidentiële aap uit de mouw, de nu 80-jarige Joe Biden gaat voor een tweede termijn als Amerikaans president, weet Jan Pronk.

Ruim over de pensioengerechtigde leeftijd heen en soms wat onzeker en onvast ter been gaat deze ’oude baas’ opnieuw voor de belangrijkste baan van de wereld, president van de VS. Het toch werkelijk ongelofelijk dat men in dat immense land niet in staat om de kandidatuur van een frisse veertiger of vijftiger te bewerkstelligen, maar steeds vaker uitkomt bij types als Biden en Trump. Als je in Nederland je rijbewijs wil verlengen moet je vanaf 75 jaar gekeurd worden, maar in de Verenigde Staten is 80 jaar voor een president blijkbaar geen bezwaar.

Jan Pronk, Beverwijk