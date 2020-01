’Inkomensplaatjes weinig zinvol’

Het Rijk splitst gemeenten namelijk steeds meer zaken en kosten in hun maag. Maar er is ook een positieve uitzondering, in de gemeente Arnhem daalt de heffing met 4 procent.

Bekijk ook: U gaat 4 of 5 procent meer betalen aan gemeente

Wat deze ontwikkeling wel aangeeft is dat de inkomensberekeningen van de overheid nooit voor iedereen hetzelfde kunnen zijn. De gemeentelijke belastingen en heffingen nemen soms namelijk zo fors toe dat je als consument aan het einde van het jaar weer niets extra’s of veel minder overhoudt. Totaal zinloos dus die inkomensplaatjes.

Jan Pronk, Beverwijk