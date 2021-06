Brief 1 ’Warmtepomp niet geschikt voor oude woningen’

Een groot deel van de vooroorlogse en oudere woningen is niet, danwel tegen zeer hoge kosten, geschikt te maken voor een warmtepomp. Voor deze woningen is het beter om in te zetten op isolatie en een gasketel met warmtepomp (hybride systeem) en op termijn over te schakelen naar waterstof of andere warmtebronnen. Zo help je de CO2-uitstoot te verminderen met behoud van comfort. Ook dit is niet goedkoop, maar de overheid kan dat stimuleren door forse subsidies te verstrekken, bijvoorbeeld tot 50 procent. Zo maak je het aantrekkelijk voor eigenaren als ze de ketel moeten vervangen. Met minder subsidies voor biomassacentrales is er geld genoeg voor.

Gerrit Aalbersberg,

Arnhem

