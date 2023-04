’Weinig profijt voor Groningse burgers’

Maar die 22 miljard euro wordt uitgesmeerd over dertig jaar. Wat is een miljard over dertig jaar nog waard? Wat volgend jaar nog met de huidige inflatie? En wat zit er in dat bedrag? Het totale schadeherstel en de gehele poppenkast eromheen. Want het is niet zo dat er al vergoedingen vast staan. Daar moeten eerst taxateurs, experts, bouwkundigen, juristen e.d. aan te pas komen en dan zullen aannemers er ook profijt van hebben. Die miljarden zullen op de eerste plaats een prooi vormen voor al degenen die er een verdienmodel van maken en daar zal voor de Groningers zelf veel te weinig van overblijven.

Bert Osendarp, Irechek