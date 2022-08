Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Megawinsten ’Met terugwerkende kracht belasten is diefstal’

— Volgens Jan Maarten Slagter is winsten met terugwerkende kracht belasten niets minder dan diefstal. „We kunnen toch afspreken dat dit soort onverdiende meevallers vanaf nu worden belast?”

Door Jan Maarten Slagter Kopieer naar clipboard

Ⓒ Hielco Kuipers

Wie maandelijks met angst en beven de gasrekening afwacht, verslikte zich in zijn koffie toen Shell vorige week bekendmaakte over het tweede kwartaal 11,2 miljard euro winst te hebben gemaakt. Is het nog te verantwoorden dat een privaat bedrijf zoveel verdient aan omstandigheden – de energiecrisis – die een groot deel van de bevolking ernstig in de financiële problemen brengt? Tijd voor een extra belasting op deze ’overwinst’?