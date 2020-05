’Voorzichtig met vakanties naar buitenland’

Het vakantievirus neemt bij veel mensen weer toe. De maatregelen tegen het coronavirus worden overal versoepeld, wat nu al voor veel mensen de reden is om de koffers weer te pakken. Terwijl dat virus voorlopig nog van geen wijken weet. En het vaak problematische terughalen van Nederlanders uit verre landen ons nog duidelijk op het netvlies staat.

Ondanks dat er mogelijk een tweede besmettingsgolf zou kunnen komen is men toch bereid om dat risico voor lief te nemen en kiest men net zo makkelijk weer voor een verre reis.

Maar je zult dan maar in bijvoorbeeld een Thais of Afrikaans ziekenhuis terecht komen. Dat is vaak erger dan de kwaal. Maak al die avonturiers duidelijk, dat repatriëring niet vanzelfsprekend is. En dat die reizen geheel voor eigen risico zijn. Misschien komt men dan nog bijtijds tot zinnen. En kies eens voor eigen land of een buurland. Daar kun je ook veel voldoening uit halen.

Jan Muijs, Tilburg