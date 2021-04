Entertainment

Reünie Friends opgenomen op bijzondere plek

De langverwachte Friends-reünie is eindelijk opgenomen. TMZ meldt dat de hereniging van de zes New Yorkse vrienden op een, voor hen, heel bijzondere plek heeft plaatsgevonden. Het beroemde zestal kwam tezamen bij de fontein die in de leader van de show te zien is, waarbij de acteurs met elkaar in he...