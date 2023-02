Uitslag Stelling: ’We kunnen zonder teflon’

PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) komen bijna overal voor in de natuur en zitten in allerlei dingen die we dagelijks gebruiken, zoals bakpapier, regenkleding en zonnepanelen. Een respondent meent: ,,Het is niet afbreekbaar gif, eerder vandaag verbieden dan morgen.” Maar een ander nuanceert: ,,We kunnen niet meer zonder. Ik zou er een voorstander van zijn om de stoffen alleen te verbieden waar ze niet nodig zijn.” En weer een ander valt bij: „Het verbieden gaat meer ellende opleveren dan ermee doorgaan. We moeten eens stoppen met dat overdreven milieubeleid.”

Het verbod zou in 2025 moeten ingaan. De meerderheid vindt dat fabrikanten dan nog genoeg tijd hebben om alternatieven te vinden voor PFAS. Twee derde van de respondenten gelooft dat de fabrikanten het verbod hadden kunnen zien aankomen en daarop hadden kunnen inspelen. Een stemmer merkt op: ,,We weten al dertig jaar dat het gevaarlijk is, en dat het overal in zit. Een verbod helpt juist om versneld te gaan zoeken maar alternatieven.”

De meesten geloven bovendien dat je prima kunt overleven met spullen waar PFAS niet in zijn verwerkt. Een stemmer: ,,Voordat die stoffen waren uitgevonden overleefden we prima, dus we kunnen prima zonder.”

Grote chemische bedrijven zijn aan het lobbyen om het verbod later te laten ingaan. Een meerderheid van de stemmers gelooft dat dit ze gaat lukken. Een respondent vindt het idioot. ,,Wat is dit voor idiote lobby in tijden dat we klimaat- en stikstofdoelen moeten halen?” Een andere respondent spreekt schande van de praktijken van dit soort lobbyclubs. ,,Deze lobby moet bestraft worden in plaats van beloond. Maar in plaats daarvan zullen de beleidsmakers wel weer meebewegen met het grote geld.”

De lobbyclub waarschuwt dat bepaalde producten zoals elektrische auto’s en bepaalde medicijnen dan niet meer gemaakt kunnen worden. Het antwoord op de vraag of dit zorgwekkend is, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de deelnemers maakt zich zorgen hierover, de andere helft juist niet. ,,Als dat verbod doorgaat, dan gaan bedrijven ergens anders deze producten maken en komen PFAS toch uiteindelijk toch weer bij ons terecht”, klinkt het.

De meesten zijn ervan overtuigd dat PFAS schade kunnen toebrengen aan het menselijk lichaam. Het is echter niet eenduidig of de stoffen kankerverwekkend zijn, maar er zijn wel aanwijzingen. Volgens een meerderheid is dat genoeg reden om de verbindingen te verbieden. Een respondent stelt: ,,Verbazingwekkend dat deze ‘uitvinding van de eeuw’ kankerverwekkend blijkt te zijn.” Een andere stemmer trekt de vergelijking met asbest. ,,Dat was ook een wonderproduct, totdat het kankerverwekkend bleek te zijn. Onmiddellijk stoppen met die troep.”

Een krappe meerderheid is ook verontrust over de hoge concentraties PFAS die zijn aangetroffen in België en Nederland. Een stemmer: ,,De Nederlandse burgers betalen de schade met hun gezondheid. De chemiereuzen die hiervoor verantwoordelijk zijn, strijken de winsten op en vertrekken als ze hun zin niet krijgen.”

Toch zijn er slechts weinig PFAS-vermijders. Twee derde laat zich niet verhinderen om waterdichte kleding aan te trekken of een koekenpan met een teflonlaag te gebruiken. ,,Ik heb nog nooit iemand zich druk horen maken over de schadelijkheid van bakpapier”, klinkt het.