Uitslag Stelling: ’Thuiswerken en beter ov’

Minister Harbers verklaarde onlangs (twee weken geleden) dat er onder meer vanwege de stikstofcrisis voorlopig geen nieuwe plannen voor de aanleg van infrastructuur worden uitgevoerd. Een slechte zaak, zo stelt driekwart van de deelnemers. „Er zijn meer mensen in Nederland, dus moeten er ook meer wegen komen”, klinkt het. Een stemmer komt met een voorbeeld: „Het tientallen jaren vertragen van de A15-verlenging is de oorzaak van de vele files rondom Arnhem. Deze wegen worden zeer intensief gebruikt voor transit vrachtverkeer en dan hoeft er maar weinig woon-werkverkeer bij om file te krijgen”. Toch ziet de helft van de stemmers ’meer asfalt’ niet als langetermijnoplossing voor het fileprobleem.

Er moet vooral gedragsverandering plaatsvinden, zo zeggen veel andere stemmers. Iemand schrijft: „Meer thuiswerken gaf tijdens corona flink verlichting, opmerkelijk hoe snel we dit kennelijk weer vergeten zijn. Het fileprobleem hebben we vooral aan onszelf te danken en aan werkgevers die vinden dat iedereen weer braaf naar kantoor moet komen”. Dus: „Werkgevers overtuigen van het nut van thuiswerken. Tijdens corona kon het ook twee jaar lang, waarom nu niet? Dit leidt tot het verminderen van CO2-uitstoot en het werken is ook effectiever.” Gespreid werken en flexibele werktijden kan al helpen, denken sommigen. „Flexibele werktijden, denk aan flexibel starten en eindigen binnen een bepaalde tijd. Er moet een betere balans komen.”

Van de stemmers die werken gaat het grootste deel met de auto naar het werk. „Omdat dit nu eenmaal de snelste en vaak de enige manier is”, wordt er gesteld. Een deelnemer: „Voor velen buiten de randstad is het ov geen optie is omdat er gewoon geen verbinding is naar het werk.” De huidige situatie van het ov is betreurenswaardig, vindt het gros. „Nu worden onrendabele lijnen opgeheven, er rijden minder treinen en vaak kortere en bussen die wel rijden zijn overvol”, weet iemand. Veel mensen geven aan door de ov-stakingen van de afgelopen tijd nog sneller de auto te pakken: „Ov-personeel staakt maar door. En het is ook nog schrikbarend duur ook! Een deelnemer meent dat werkgevers autorijden zouden moeten ontmoedigen: „Autorijden is veel te goedkoop. Werkgevers moeten geen reiskostenvergoeding geven voor de auto, maar wel voor het ov en de fiets.”

Anderen vinden autorijden nu al veel te duur. En, ’rekeningrijden is al helemaal geen oplossing’, aldus het gros van de stemmers. „Vooral de autorijder niet nog verder uitmelken”, reageert een respondent.

Een kleine groep stemmers ziet de zelfrijdende auto als ultieme oplossing voor het fileprobleem. „Files ontstaan vaak doordat bestuurders niet anticiperend rijden. En ze ontstaan bij knooppunten waar auto’s moeten weven. Zelfrijdende auto’s zullen helpen door een efficiëntere remweg, acceleratie en onderlinge communicatie tussen auto’s.” Hiervoor moeten we echt er wel even geduld hebben: „Natuurlijk onrealistisch om te denken dat alle Nederlanders binnen afzienbare tijd een elektrische/zelfrijdende auto zullen rijden”.