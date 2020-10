’Fraude met asielaanvragen’

De onterecht verkregen vergunningen schijnen moeilijk ingetrokken te kunnen worden. Vreemd, want als je hier te lande een vergunning, uitkering of iets van dien aard op valse gronden hebt verkregen, dan wordt die vergunning ingetrokken of uitkering stopgezet en onterecht ontvangen gelden moeten worden terugbetaald, mogelijkerwijs gevolgd door een boete.

Hoe vaak is de IND al niet met een kluitje in het riet gestuurd?

Cor Veenma, Assen