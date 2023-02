’Groeicijfers houden geen rekening met inflatie’

Als ik de grafiek bekijk van de economische ‘groei’ van Nederland (Tel. 15/2), dan geloof ik er niets van dat die is geïndexeerd voor de geldontwaarding (inflatie).

Want stel je voor dat de stikstofwet in de prullenbak was beland, waar die thuishoort, er voldoende geschoolde arbeidskrachten waren in alle sectoren, de visserij niet om zeep werd geholpen, de statushouders allemaal aan het werk zouden gaan (neen, niet zwart) en Schiphol geen puinhoop was, dan lag het eindpunt in de economische hemel. En dat lijkt me een sprookje, gezien de nauwelijks zichtbare inflatiecorrectie in 2022.

L.J.J. Dorrestijn