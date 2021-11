’Alert op watersnood’

In reactie op de artikelen van prof. Rotmans (Tel. 2/11) en prof. De Zeeuw (Tel. 10/11) stel ik dat de bedreiging van het wassende water voor ons land vooral komt doordat polders, rioleringen en rivieren hun water niet meer kwijt kunnen bij hoosbuien. Buffers voor het water helpen wel, maar als ze vollopen, zoals in Valkenburg, dan gaat het alsnog mis. Het is een uitdaging voor watermanagers om hierop een antwoord te vinden.

Gerrit Aalbersberg, Arnhem