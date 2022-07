’Schande dat Van Rey wethouder mag worden’

Zo'n man zie je nooit meer terug in de politiek zou je zeggen, maar nee hoor dat gaat in het slappe hap Nederland toch weer heel anders. Van Rey kan gewoon weer wethouder worden in Roermond. Dat je niet voor je hele leven veroordeeld wordt in een dergelijke situatie lijkt me duidelijk, maar dat van Rey nu al weer terug kan komen is natuurlijk volkomen belachelijk.

Jan Pronk, Beverwijk