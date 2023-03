’E-auto te duur door heffingen’

Daarom komt de EU met het plan om op elke 60 kilometer snelweg een laadpunt te willen realiseren. Dit zodat vakantiegangers met een gerust hart naar het buitenland kunnen afreizen.

In Nederland echter hebben we andere redenen om geen elektrische auto te kopen. Door excessieve belastingen, waaronder de BPM en de gestage afbouw van subsidies is de aanschafprijs van een elektrische auto erg hoog en door de giga-belasting op stroom is het opladen, zeker langs de snelweg bijkans onbetaalbaar. Je betaalt langs de snelweg 65 tot 76 eurocent voor 1 kWh stroom bij een DC-snellader, waardoor elektrisch rijden al ca. 18% duurder is dan rijden met een brandstofauto.

Ook de zakelijke rijders haken inmiddels af, omdat de bijtelling in tien jaar tijd is gestegen van 0% naar inmiddels 16% met een max. aanschafprijs van 30.000 euro. Daarboven is de bijtelling met 22% al gelijk aan die van een diesel of benzineauto. En daarmee kun je met een volle tank in één ruk naar Oostenrijk.

Rob de Jonge, Westervoort