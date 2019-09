Is geld oplossing voor leegloop in de zorg?

Moet het kabinet meer geld vrijmaken om werken in de zorg aanlokkelijk te maken? Anneke Westerlaken (CNV) vindt dat er fors moet worden geïnvesteerd, maar ziet dat geld alleen niet zaligmakend is. André Rouvoet, voorman van de zorgverzekeraars, stelt dat de oplossing vooral in de organisatie van de zorg zelf ligt.

