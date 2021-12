Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Rutte IV vreest strenge asielpolitiek

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Verwacht niet dat Rutte IV het asielbeleid zal hervormen. De paragrafen daarover in het akkoord tonen weinig ambitie en urgentie. Ze zijn vaag en omslachtig geformuleerd. Wellicht wil de nieuwe regering zich progressief profileren door luchtig over migratie te doen. Maar er is niets progressiefs aan een failliete asielpolitiek en de verwaarlozing van bijhorende problemen.