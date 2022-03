’Kamerlid geen jaknikker’

Gelukkig is dat niet mogelijk omdat dit in één keer een eind zou maken aan het meest democratische kiesstelsel en voor verandering de Grondwet moet worden gewijzigd. Kamerzetels worden nu toebedeeld aan personen en niet aan de partij waarvoor zij op de kieslijst stonden. Wanneer zetels van een partij zouden zijn heeft het tot gevolg dat het leidt tot een ijzeren partijdiscipline omdat Kamerleden onder het juk van de partij en het partijbestuur zitten, dus in het gelid moeten lopen waardoor het allemaal jaknikkers zijn, zoals bijvoorbeeld in Noord Korea.

Henk Versteeg, Nunspeet