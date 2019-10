’Overheid in gebreke bij dienstverlening’

Aangezien 112 alleen voor noodgevallen bedoeld is, moet je in alle andere gevallen 0900-8844 bellen. Echter dit nummer is een betaalnummer en sinds 1 juli j.l. 2017 is daar niets aan veranderd. Met andere woorden, je wilt bijvoorbeeld een woninginbraak bij de buren melden en dan zijn hieraan kosten verbonden. Het zijn geen wereldbedragen maar het feit dat je moet betalen als je een niet heel dringende zaak wilt doorgeven klopt niet.

Het is uiterst merkwaardig en ik vind dat de overheid hierbij in gebreke blijft. De stelling dat gratis nummers misbruik in de hand werkt, is in dit geval niet juist, vind ik.

Roel Appers, Heerhugowaard