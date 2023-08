’CDA houdt vernieuwing tegen’

Bontenbal wil democratisch gekozen partijen uitsluiten. Zelfs partijen die in peilingen groter zijn dan het CDA. Eerder wilde het CDA de democratie beschermen door verbodsregels op te stellen voor partijen. Dit is oud en ondemocratisch geluid.

Ik hoor hem niets zeggen over de verbeteringen van de democratie in zichzelf waarvoor Omtzigt onlangs belangrijke voorstellen deed. De democratie versterken door: instellen districtenstelsel waarin Kamerleden (bv de helft) rechtstreeks worden gekozen, door de kamer beter en tijdiger van alle informatie te voorzien, een correctief referendum in te stellen, stoppen met instemmen van zaken in Brussel tegen de wens van de Kamer, niet langer zelf stemvee te zijn van het kabinet, beroepsmogelijkheden voor burgers tegen wetten.

Door de democratie in zichzelf te versterken wordt zij robuuster en beschermt deze zichzelf. Het CDA zelf houdt vernieuwing tegen. Uitsluiten is oude politiek. Een gemiste kans van Bontenbal.

Rene Valkema, Haren gn.