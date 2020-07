De voet bleek loeizwaar en niet te tillen. Een buurman kwam helpen. Tilde ’m op een afvalbak met wieltjes, reed ’m de tuin en achterpad af en tilde de voet zo mijn auto in. Zo fijn, ik reed blij Utrecht uit. Buurman, nogmaals bedankt!

Anne Vermeer, Haarlem

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.