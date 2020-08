’Sluiting supermarkt is vooral een domme actie’

Als je nu wilt dat men zich gaat ergeren aan acties van boa’s en politie en daardoor in verzet komt waardoor alle begrip voor de coronamaatregelen verdwijnt, dan moet je een goed draaiende supermarkt met een bevlogen eigenaar sluiten op basis van willekeur in een kleine gemeente in tukkerland.

Vooral de jeugd lacht zich rot: zij waren toch al tegen de coronamaatregelen en dit is in hun ogen - maar ook voor de ouderen onder de bevolking daar - een inbreuk op hun vrijheid.

Dat geeft niet alleen ergernis maar dat leidt ook tot verzet en zo verdwijnt ook het begrip voor wel relevante maatregelen tegen het coronavirus.

Conclusie: hoe dom kan men zijn om - vooral door de grote machtsinzet - zoiets te doen? Dit geeft meer problemen dan dat er al zijn. Is het niet ’bezint voordat je begint’?

L. Tinga, Uden