Nee, ik moest gelukkig niet mee in de zak naar Spanje. In plaats daarvan kregen we (en alle andere 65-plussers en kinderen in de buurt) een zak vol lekkers. Aangeboden door de Bruggenbuurtvereniging & IJsvermaak Zuideinde. Wat een leuke verrassing, bedankt!

Marianne Riet, Nieuwkoop