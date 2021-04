‘Krijgsmacht afstemmen op budget’

Er is een Krijgsmacht opgetuigd die te groot en te geavanceerd is voor het beschikbare budget. Nederland is als handelsnatie altijd prat gegaan op een moderne, voor ons land relatief omvangrijke, krijgsmacht die ons het nodige aanzien gaf. Dat is prima, vooropgesteld dat hier ook voldoende budget voor aanwezig is. Wordt het benodigde geld niet beschikbaar gesteld dan is het of je een Ferrari aanschaft en vervolgens tot de ontdekking komt dat je de benzine en het onderhoud niet kunt betalen. Je kan in dat geval beter een stapje terug doen en genoegen nemen met een bruikbare en goed inzetbare Volkswagen waarvan de kosten wel te dragen zijn. Als de NAVO dan toch om een Ferrari vraagt is dat een politiek probleem dat niet op Defensie mag worden afgeschoven. Het is dan aan de politiek om of de NAVO te vertellen dat zij genoegen moeten nemen met een Volkswagen. Het is onverantwoord om te proberen een Krijgsmacht in stand te houden die te geavanceerd is voor het toegekende budget.

M.D. Valentijn,

Giethoorn