’Wegblijven toerist klap voor Afrika’

Toerisme in Nederland bracht in 2017 28,3 miljard euro op aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie, ofwel 4,3 procent van het BBP (bron CBS). Dit is voor de BV Nederland belangrijker is dan de landbouw en de gas- en oliewinning bij elkaar (bron RTL nieuws). Toerisme is inmiddels net zo belangrijk als de bouw. En in de media gaat het steeds om de horeca, de landbouw met de stikstofperikelen en de bouw.

Door de coronacrisis en het massaal wegblijven van westerse toeristen lijden mensen in Zuid-Afrika honger. Velen zijn afhankelijk van het toerisme. Het is een vreemde situatie want het is daar vele malen veiliger dan hier. Hier hebben we sinds eergisteren eindelijk een routekaart. In Zuid-Afrika lag ie eind maart al klaar! Zuid-Afrika is sinds 1 oktober geopend voor internationaal toerisme. Nederlanders zijn echter niet welkom. Dankzij het beleid van onze regering. Als mensen weigeren coronaregels te volgen, neem je maatregelen. Maar als de economie en de gezondheid op het spel staan, wilt Rutte geen leider zijn en laat het aan de mensen.

Danny van Geldorp