’Boete voor appen achter het stuur fors hoger’

Deze idioten beseffen nog steeds niet dat je hiermee een potentiele wapen in je handen hebt. Wat mij betreft schiet je jezelf maar gewoon in je eigen voet, maar helaas vallen er onnodige slachtoffers hierbij te betreuren.

Het enige wat nog helpt is dat de boetes naar €5000 wordt verhoog en een rijontzegging van minimaal 5 jaar. Uiteraard moet de pakkans vergroot worden en dat er ook werkelijk gehandhaafd wordt. Dit is een behoorlijke uitdaging voor de instantie die dit moeten uitvoeren. In Nederland is handhaven als vloeken in de kerk op welk gebied dan ook. Ik vrees het ergste!

Rick Prins, Amstelveen